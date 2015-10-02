حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2 أكتوبر 2015

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الدلو اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

الأمور المالية هي أكثر ما يهمك في هذا اليوم، العقارات والبيع والشراء سيكونان في قمة اهتماماتك. الالتزامات المالية تظهر فجأة أمامك في الظهيرة فعليك التخفيف من مصاريفك في المساء. تركز أكثر على أمورك العائلية والعاطفية التي أهملتها منذ وقت ليس بالقصير . حظك اليوم للعازبين

عبر عن مشاعرك بصراحة ولكن دون أن تجرح أحدا. عندما تشعر أن شخصا ما يهتم بك، فلا بد أن تقابل اهتمامه بالود واللطف، وعندما تشعر أن هناك شخصا ما يتجاهلك ويحاول أن يهمش من دورك فلا بد أن تعلم أنه لا يستحق أن يكون موجودا في حياتك. حظك اليوم للمتزوجين

تصل لمرحلة رائعة من الحب مع الشريك، فالانسجام يزداد مع الحبيب بالأيام، لتجد أنك لا ترغب في العيش بدون حبك. الحب مع مولود برج الأسد يحتاج لمجهود، فمواليد الأسد لا يرضون بأي حب، لهذا ابحث عن قواعد مشتركة بينكما تعمق العلاقة بها.

توقعات ماغي فرح

في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود. إذا استخدمت هذه المعرفة، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد. اليوم يبدو أنه ليس هناك مشكلة لا تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل. فقط عليك ترك التوتر اليومي ورائك.

على المستوى العاطفي : أنت ناصح منشود فيما يخص الحياة الشخصية للآخرين. من الطبيعي أنك تساند أصدقائك، ولكن يجب أن تفكر في ما إذا كان باستطاعة هؤلاء الأصدقاء رد الجميل. بالقطع، يجب أن تتجنب سياسية الطرف الواحد، فيجب ضمان الحد الأدنى من الأخذ والعطاء للحصول على صداقة متناغمة.



شبكةعيونالإخبارية

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