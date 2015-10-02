أخبار عاجلة

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2 أكتوبر 2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2 أكتوبر 2015

.. الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الحوت اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015
توقعات جاكلين عقيقي
سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة. لكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك في أغراض أنانية. استخدم نفوذك في مساعدة الآخرين، فربما تكسب قلب شخص آخر.
على المستوى العاطفي : هناك شعور لطيف سائد في حياتك الشخصية، فالناس الذين تقابلهم اليوم يتفاعلون بإيجابية تجاهك ويشعرون بأنك ودود للغاية. لهذا السبب سوف يكون من السهل بالنسبة لك تكوين الصداقات، ولهذا السبب أيضًا أنت لا تستطيع صد أي صديق للأبد. من المحتمل أن تقابل شريك الأحلام.
توقعات جاكلين عقيقي
التغير ما يزال إلى الأفضل. العمل من أهم أولوياتك فلديك صفقات رابحة في الظهيرة وتقدم ملموس قد تحرزه على المستوى الاجتماعي. احذر الثقة الزائدة في النفس وحاول أن تركز أكثر قبل أن تتفوه بأي كلمة أو تفعل أي حركة. حظك اليوم للعازبين
حاول اليوم أن تحافظ على هدوئك حتى وإن تعرضت لبعض المواقف السخيفة. ربما تشعر الليلة ببعض الإرهاق لذا فلا داع للخروج هذا المساء مع أصدقائك وابق قليلا في المنزل بعد أن تأخذ حماما دافئا برائحة النعناع. حظك اليوم للمتزوجين

تعيش حالة من التخبط العاطفي هذه الفترة، فأنت تشعر بأن أمرا ما ينقصك ولكن لا تعرف ما هو تحديدا. علاقتك العاطفية مع حبيبك من تتوتر بشدة، حاول ان تحافظ علي حبك وان تصل لحلول وسط إذا كنت ترغب في الاستمرار مع الشريك
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى