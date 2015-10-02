حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2 أكتوبر 2015

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الحوت اليوم الجمعة 2 - 10 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة. لكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك في أغراض أنانية. استخدم نفوذك في مساعدة الآخرين، فربما تكسب قلب شخص آخر.

على المستوى العاطفي : هناك شعور لطيف سائد في حياتك الشخصية، فالناس الذين تقابلهم اليوم يتفاعلون بإيجابية تجاهك ويشعرون بأنك ودود للغاية. لهذا السبب سوف يكون من السهل بالنسبة لك تكوين الصداقات، ولهذا السبب أيضًا أنت لا تستطيع صد أي صديق للأبد. من المحتمل أن تقابل شريك الأحلام.

توقعات جاكلين عقيقي

التغير ما يزال إلى الأفضل. العمل من أهم أولوياتك فلديك صفقات رابحة في الظهيرة وتقدم ملموس قد تحرزه على المستوى الاجتماعي. احذر الثقة الزائدة في النفس وحاول أن تركز أكثر قبل أن تتفوه بأي كلمة أو تفعل أي حركة. حظك اليوم للعازبين

حاول اليوم أن تحافظ على هدوئك حتى وإن تعرضت لبعض المواقف السخيفة. ربما تشعر الليلة ببعض الإرهاق لذا فلا داع للخروج هذا المساء مع أصدقائك وابق قليلا في المنزل بعد أن تأخذ حماما دافئا برائحة النعناع. حظك اليوم للمتزوجين



تعيش حالة من التخبط العاطفي هذه الفترة، فأنت تشعر بأن أمرا ما ينقصك ولكن لا تعرف ما هو تحديدا. علاقتك العاطفية مع حبيبك من برج الجوزاء تتوتر بشدة، حاول ان تحافظ علي حبك وان تصل لحلول وسط إذا كنت ترغب في الاستمرار مع الشريك



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads