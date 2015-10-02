مران الأهلي.. احذروا عرضيات أورلاندو وتدريبات خاصة على التسديد لهذا الثنائي

حرص أحمد أيوب مدرب عام الأهلي وعلي ماهر مساعد المدرب على تدريب مدافعي الفريق على التعامل مع الكرات العرضية الخطيرة لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي خلال مران الجمعة.

ويستعد الأهلي حامل اللقب لاستضافة فريق القراصنة الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية وكان قد خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله صاحب الأرض من عرضية من اليسار.

وانتظم حسام عاشور لاعب وسط الفريق في المران الجماعي الذي غاب عنه الخميس للإجهاد.

وقام المدرب فتحي مبروك بتدريبات خاصة للاعبين على التصويب من بعيد استعدادا للمباراة التي يحتاج فيها للفوز بفارق هدفين حتى يتأهل للمباراة النهائية.

وخص مبروك الثنائي رمضان صبحي ومؤمن زكريا بتدريبات على التسديد من وضع الحركة.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي وأحمد فتحي وسعد سمير ومحمد نجيب وحسين السيد وحسام عاشور وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وجون أنطوي وماليك إيفونا.