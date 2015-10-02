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ماركا توضح لماذا لا يشارك عمرو طارق مع ريال بيتيس.. واللاعب: أتدرب حتى يوم الأجازة

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ماركا توضح لماذا لا يشارك عمرو طارق مع ريال بيتيس.. واللاعب: أتدرب حتى يوم الأجازة ماركا توضح لماذا لا يشارك عمرو طارق مع ريال بيتيس.. واللاعب: أتدرب حتى يوم الأجازة

أعدت صحيفة (ماركا) الإسبانية تقريرا شاملا عن اللاعب المصري عمرو طارق الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع فريقه ريال بيتيس المنضم له من الهابط للدرجة الثانية نادي الجونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ23 عاما يثبت نفسه وقدراته باستمرار في تدريبات الفريق التي دائما ما يخوضها في مركز الظهير الأيسر.

لكن المدرب بيبي ميل لا يدفع به لضعف خبرته في المباريات الأوروبية والفريق يلعب في دوري قوي وصعب مثل الإسباني وذكرت الصحيفة أن طارق - الذي وقع عقدا لمدة 5 سنوات - يعتبر اللاعب رقم 2 في مركزه بعد فرانشيسكو فاريلا.

وأكدت الصحيفة أن ريال بيتيس لا يستعجل الدفع باللاعب المولود في أمريكا وأن النادي قد يعيره في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ونشرت الصحيفة تصريحاتا للاعب قالها عبر وسائل التواصل الإجتماعي أكد من خلالها أنه يتدرب بقوة ويعلم جيدا منذ البداية أن الأمور ستكون صعبة.

فقال طارق:"أرى مبررات لماذا لم ألعب مع الفريق حتى الآن. أعاني يوميا من أجل فرصة. لم أتوقع أن الأمر سيكون سهلا في إسبانيا حيث أفضل دوري في العالم. أنا راض عن نفسي. كل يوم أتعلم شيئا جديدا وأقاتل في التدريبات. فأنا أتدرب حتى في أيام العطلة".

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