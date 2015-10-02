إصابة حسين السيد في مران الأهلي.. والثنائي المصاب جاهز لمواجهة الزمالك في السوبر

أصيب الظهير الأيسر للأهلي حسين السيد بكدمة في الركبة خلال مران الفريق الجمعة استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد في الكونفدرالية.

وسيجري "مارسيلو" آشعة على ركبته المتورمة نتيجة الكدمة لتحديد إمكانية لحاقه بالمباراة التي يحتاج فيها الأهلي للفوز بفارق هدفين في إياب الدور نصف النهائي.

ويستضيف الأهلي فريق القراصنة على استاد السويس وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز صاحب الأرض في جوهانسبرج بهدف دون مقابل.

وتحسنت حالة الثنائي المصاب حسام غالي ووليد سليمان بعد الإصابة التي أبعدته عن خسارة نهائي كأس مصر أمام الزمالك (2-0) ولقاء الذهاب ضد أورلاندو.

وأثبتت الآشعة تحسن حالة القائد غالي والحاوي سليمان اللذان سينضما لقائمة الفريق التي ستواجه الزمالك في كأس السوبر المصري يوم 15 أكتوبر المقبل بالإمارات.