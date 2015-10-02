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الاتحاد الإماراتي ينصف محمد زيدان ويلزم بني ياس بتعويضه ودفع مستحقاته المتأخرة

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الاتحاد الإماراتي ينصف محمد زيدان ويلزم بني ياس بتعويضه ودفع مستحقاته المتأخرة الاتحاد الإماراتي ينصف محمد زيدان ويلزم بني ياس بتعويضه ودفع مستحقاته المتأخرة

ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن هيئة التحكيم الرياضي التابعة لاتحاد كرة القدم المحلي قررت تبرئة اللاعب المصري محمد زيدان من إدعاء الإصابة لعدم المشاركة في المباريات كما زعم ناديه السابق بني ياس.

وانفصل بطل إفريقيا مع الفراعنة 2008 و2010 عن الفريق الإماراتي عام 2013 قبل أن يتعاقد مؤخرا مع الإنتاج الحربي الصاعد للدوري المصري الممتاز.

وقررت الهيئة إلزام نادي بني ياس بدفع مبلغ قدره مليون و153 ألف دولار كتعويض للاعب مع مستحقاته المتأخرة على أن يتم خصم مبلغ 450 ألف دولار قيمة إيجار الشقة التي كان يسكنها في الإمارات.

واستندت اللجنة في قرارها إلى التقرير الصادر من اللجنة الطبية للاتحاد الإماراتي والذي أكد إصابة اللاعب فعلا.

وصرح زيدان بعد توقيعه للإنتاج بأنه يسعى للعودة لصفوف منتخب الذي خاض معه مباراته الأخيرة عام 2012 ضد إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2013.

ولعب صاحب الـ33 عاما لأندية أوروبية عديدة أبرزها بروسيا دورتموند الألماني الذي حقق معه لقب الدوري مرتين.

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