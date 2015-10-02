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الإسماعيلي يتعاقد مع شركة لوتو العالمية

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الإسماعيلي يتعاقد مع شركة لوتو العالمية الإسماعيلي يتعاقد مع شركة لوتو العالمية

تعاقد الإسماعيلي مع شركة لوتو العالمية لتوفير ملابس الفريق للموسم الجديد.

وأكد سمير نصر مدير التعاقدات بالنادي لـFilGoal.com أن الشركة ستوفر ملابس للفريق قيمتها نصف مليون جنيه.

وسيكون للشركة مقرا لبيع منتجاها داخل المول التجاري داخل النادي الذي سيحصل على 15% من عائدات بيع الأدوات الرياضية الحاملة لإسمه وشعاره.

وصرح سمير بأن النادي كان يتحمل في كل موسم ما بين 200 و400 ألف جنيه لتوفير ملابس الفريق.

ويقود الدراويش حاليا المدرب أحمد حسام ميدو بطل كأس مع الزمالك عام 2014.

ويسعى الإسماعيلي لتقديم موسم قوي بعد احتلاله المركز السادس في الدوري المنصرم.

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