سقوط أجنبيين استوليا على أرصدة عملاء البنوك ببطاقات ائتمانية مزورة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين يحملان جنسية دولة أجنبية لقيامهما بارتكاب جرائم الاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك من خلال ماكينات صراف الآلى بموجب بطاقات ائتمانية مزورة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من مسئولى بنكين بتعدد شكاوى بعض العملاء باكتشافهم الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات بطاقاتهم الإئتمانية من خلال إجراء عمليات سحب نقدى تمت على ماكينات الصراف الآلى بالبلاد وبعض الدول الأجنبية بإستخدام بطاقات مزورة على بطاقاتهم الأصلية .

تم تشكيل فريق بحث ضم إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة ، توصلت جهوده إلى قيام بعض من الأشخاص الأجانب بإستخدام أسلوب إجرامى مبتكر فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك من خلال قيامهم بتثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات ( إسكيمر ) ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلى المنتشرة ببعض مناطق القاهرة والجيزة الأمر الذى مكنهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء البنوك ، وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى وإستخدامها فى سحب أموال من حسابات هؤلاء العملاء المجنى عليهم تجاوزت ( المليون جنيه).

بتكثيف التحريات ورصد ومراقبة ماكينات الصرف الآلى وفحص محتوى كاميرات البنوك تم تحديد أوصاف مرتكبى تلك الوقائع ، ورصد ثلاثة ماكينات تم وضع أجهزة نسخ وكاميرات دقيقة عليها ، حيث تم عمل أكمنة أمام تلك الماكينات ، وضبط STEFAN ZHEKOV GEORGIEV ( ستيفان زيكوف جيورجيف ) بلغارى الجنسية وDIMITAR FERNANDESOV STOYANOV ( ديميتر فيرنانديسون ستويانوف) بلغارى الجنسية ، أثناء نزعهما الجهاز الناسخ والكاميرا، والتى سبق وأن قاما بتثبيتها على الماكينة.

ضبط بحوزة الجناة جهاز نسخ البيانات المكودة على الشرائط الممغنطة الخاصة ببطاقات الدفع الإلكترونى (سكيمر ) صغيرة الحجم ذو تكنولوجيا حديثة وقطعة بلاستيكية مستطيلة الشكل خادعة تشبه فتحة خروج النقد الموجودة على ماكينات الصراف الآلى تم إخفاء كاميرا دقيقة وشريحة وبطاريات على خلفيتها لتسجيل وسرقة كلمات المرور الخاصة بعملاء تلك البنوك وأدوات تثبيت ونزع وهواتف محمولة و( 5500 جنيه مصرى ).

اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامى وأنهما يقيمان بأحد الفنادق بوسط المدينة ويحوزان العديد من البطاقات المزورة والأجهزة المستخدمة فى عمليات سرقة البيانات وتزوير البطاقات، وبتفتيش الغرفتين المقيمان بهما المتهمان بالفندق عثر بداخلهما على الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى، حيث أقرا بإستخدامها فى الإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك وإرسالها للخارج لإعادة تكويدها على بطاقات مزورة لإستخدامها فى صرف مبالغ مالية .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما إرتكباه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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