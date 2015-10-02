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القبض على عاطلين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

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القبض على عاطلين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية القبض على عاطلين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط "محمد.ع.م" 37 سنة مقيم دائرة ثان الرمل، و"طارق.ج.ع" 38 سنة مقيم دائرة ثان الرمل، وبحوزتهما عدد 10000 قرص مخدر، ومبلغ 150 جنيهاً، و2 هاتف محمول أثناء استقلالهما السيارة رقم 9746 "ميكروباص صغير الحجم - قيادة الأول" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

أقر المتهمان بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما، واستخدامهما السيارة فى ترويج الأقراص المخدرة، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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