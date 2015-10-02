ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين و6 آلاف علبة سجائر مهربة من الجمارك بالإسكندرية

تمكن النقيب عبد الرحمن قداح الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، من ضبط "بسيونى ب س" 45 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه، بحوزته كمية لمخدر الهيروين تزن حوالى 40 جراما.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم مينا البصل وجارى العرض على النيابه للتحقيق.

كما تمكن من ضبط "مسعد م ح ى" 42 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم باب شرقى أثناء استقلاله السيارة رقم 1954 مصر "أجرة" بالطريق المشار إليه محمله بعدد "6000" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر مهربة جمركياً.

أقر المتهم بحيازته للسجائر المضبوطه بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنح قسم مينا البصل، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.