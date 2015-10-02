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ضبط خمور مجهولة المصدر وسلع تموينية غير صالحة للاستهلاك فى حملة بالإسكندرية

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ضبط خمور مجهولة المصدر وسلع تموينية غير صالحة للاستهلاك فى حملة بالإسكندرية ضبط خمور مجهولة المصدر وسلع تموينية غير صالحة للاستهلاك فى حملة بالإسكندرية
تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط كل من ياسر ر غ 34 سنة، المدير المسئول عن محمصة لحيازته وعرضه للبيع عدد "259" زجاجة خمر أنواع مختلفة مقلدة لماركات عالمية ومجهولة المصدر وبدون مستندات.

كما تم ضبط محمد ا ه 32 سنة، المدير المسئول عن مخبز حر، لقيامه بتجميع عدد "6" أجولة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن "300" كجم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر فى مخبزه ومحمد ب ع 46 سنة صاحب محل لحوم مجمدة لحيازته وعرضه للبيع عدد "27" كجم من البهارات التى تستخدم فى تصنيع اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وجابر ا ى 28 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "120" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

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مصر 365

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