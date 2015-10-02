ضبط خمور مجهولة المصدر وسلع تموينية غير صالحة للاستهلاك فى حملة بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط كل من ياسر ر غ 34 سنة، المدير المسئول عن محمصة لحيازته وعرضه للبيع عدد "259" زجاجة خمر أنواع مختلفة مقلدة لماركات عالمية ومجهولة المصدر وبدون مستندات.

كما تم ضبط محمد ا ه 32 سنة، المدير المسئول عن مخبز حر، لقيامه بتجميع عدد "6" أجولة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن "300" كجم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر فى مخبزه ومحمد ب ع 46 سنة صاحب محل لحوم مجمدة لحيازته وعرضه للبيع عدد "27" كجم من البهارات التى تستخدم فى تصنيع اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وجابر ا ى 28 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "120" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.