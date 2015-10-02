مقتل جندي وإصابة 7 آخرين بينهم 4 مدنيين جراء اشتباكات في بنغازي

لقي جندي بالقوات الخاصة الليبية مصرعه وأصيب ثلاثة أخرون جراء الاشتباكات بمحور بوعطني ببنغازي، كما أصيب طفل وثلاث شقيقات أثر سقوط قذيفة على منزلهم بمنطقة السلماني الشرقي ببنغازي.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي فاديا البرغثي، في تصريح صباح اليوم إن المستشفى استقبل 3 شقيقات وطفلا، من عائلة واحدة جراء سقوط قذيفة على منزلهم بمنطقة السلماني الشرقي في بنغازى.

وأضافت البرغثي أن حالة واحدة منهن حرجة، وأنهم جميعا موجودون بالعناية المركزة، وأن الطفل هو أبن إحداهن وعمره 12 عاما.

وفي سياق آخر، لقي جندي بالقوات الخاصة الليبية مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون جراء استهدافهم في اشتباكات ببوعطني ببنغازي بإطلاق النار عليهم من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية ببنغازي.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة الليبية, ببنغازي العقيد ميلود الزوي مقتل جندي يدعى علي بخيري وإصابة ثلاثة آخرين، جراء استهداف دوريتهم بإطلاق النار عليهم بمحور القتال بوعطني بمدينة بنغازي.

وأضاف أن جثمان رئيس العرفاء نقل لمستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعي، لافتا أن الجرحى الثلاثة إصابة أثنين منهم حرجة والثالث متوسطة.

أوضح الزوي أن قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة تحقق تقدما كبيرا بمحاور القتال المختلفة ببنغازي.

أ ش أ