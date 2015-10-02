«العمليات المشتركة»: لا توجد قوات برية أجنبية قتالية على أرض العراق

اكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عدم وجود أي قوات برية قتالية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش على الأراضي العراقية الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول- في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن قوات التحالف الدولي تشترك مع القوات العراقية في الضربات الجوية ضد عصابات داعش، وتقوم بتدريب القوات المسلحة وتقدم خدمات استشارية عسكرية.

وميدانيا، أسقطت قوة تابعة للشرطة العراقية اليوم طائرة بدون طيار تابعة لداعش شرقي الرمادي بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال مصدر أمني إن فوج طوارئ الأنبار التاسع التابع للشرطة الاتحادية تمكن من اسقاط طائرة مسيرة للتجسس القطعات العسكرية المنتشرة في المنطقة تابعة لداعش قرب منطقة كريشان شرقي الرمادي.

أ ش أ