جامعة الأزهر تنفي فتح المدينة الجامعية غدًا السبت

نفت جامعة الأزهر، أن ما تم نشره في بعض المواقع الإخبارية، حول تسكين الطلاب والطالبات بمدن القاهرة الجامعية غدا السبت.

وأضافت الجامعة، في بيان رسمى لها اليوم، إنها سوف تعلن عن جدول التسكين سواء أكان ذلك بمدينة الطلاب أو الطالبات بالقاهرة في موعد لاحق، بعد الانتهاء من فرز الأسماء، وأعمال الصيانة الخاصة بمدينة الطلاب.

وشددت جامعة الأزهر، على أن لديها نية تامة فى إعادة فتح المدينة الجامعية للبنين بالقاهرة، مشيرة إلى أنها ستعلن بكل جرأة حال وجود أى شئ يمنع عملية تسكين الطلاب بها.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تصدر عنها بين الحين والآخر، والاعتماد على الأخبار التى تخرج من المركز الإعلامي.