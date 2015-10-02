بالصور.. استمرار أزمة نقص السولار والبنزين بأسيوط

سيطرت حالة من الغضب والاستياء على السائقين وقائدى السيارات بأسيوط نتيجة نقص كميات السولار والبنزين على مستوى محطات الوقود بأسيوط، على الرغم من تصريحات المسئولين حول بوادر ايجاد حل للأزمة بمراكز المحافظة .

وفى الوقت الذى أبدى فيه السائقون غضبهم من نقص البنزين والسولار، أعلن الركاب استياءهم من تعريفة المواصلات التى أصر بعض سائقى التاكسيات والسيارات الاجرة على زيادتها من تلقاء نفسهم بسبب ازمة السولار، الأمر الذى ادى الى نشوب العديد من المشاجرات بين مستقلى المواصلات المختلفة وقائدى السيارات .

وقال احمد صالح احد المواطنين استقليت تاكسى من منطقة فريال وحتى منطقة الحقوقين اعطيت للسائق ٢٠ جنيها فاعاد لى ١٠ فقط والمتعارف عليه ان تسعيرة ركوب التاكسى فى اسيوط ٥ جنيهات، سالته عن الباقى اجابنى بانه ليس هناك باقى لان البنزين مختفى من محطات الوقود ونضطر لشرائه من السوق السوداء باسعار عاليه فما ذنبنا نحن كمواطنين فى تحمل تلك الاخطاء وزيادة اعباء اخرى فوق اعباءنا.

وقال سيد على سائق تاكسي، ان تلك الازمة تتكرر بشكل دورى باسيوط والمسئولين بالمحافظة لا يتخذون احتياطهم فى كل مره مما يجعل الامر يتفاقم ويتحول لازمة، ولابد ان اى شىء ان يحاسب المسئولين عن تلك الازمة .

واضاف اننا ننتظر بالساعات امام محطات الوقود وفى نهاية الامر نضطر لشراء جراكن البنزين من السوق السوداء .

ومن جهته قال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط معلقا على ازمة الوقود بالمحافظة أن تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واضحة بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمستودعات للحد من تسريب السلع المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير المواد الاساسية ومن بينها المواد البترولية.

وقال صالح ان المديرية قامت بالتنسيق مع مباحث التموين والادارات الفرعية بوضع لجان على كافة محطات الخدمة لمتابعة الكميات المشحونة والاشراف على توزيعها وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة فى هذه السلع الحيوية موضحاً أنه تم ضبط 61مخالفة مواد بترولية متنوعة لمستودعات البوتاجاز ومحطات البترول فضلاً عن مخالفات تعبئة سولار فى جراكن بلاستيك.

وأكد صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط انه يتابع بدء انتظام وصول الكميات المقررة للمواد البترولية للمحافظة خلال الفترة الحالية وذلك عقب قيام المديرية بمخاطبة شركات البترول لتوفير المنتجات البترولية وشحنها للمحطات فى أوقات مبكرة لمنع الاختناقات بمحطات الخدمة.



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