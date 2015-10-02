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سعد الحريرى: الملك سلمان ساهم فى تعزيز وحدة الصف العربى والإسلامى

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سعد الحريرى: الملك سلمان ساهم فى تعزيز وحدة الصف العربى والإسلامى سعد الحريرى: الملك سلمان ساهم فى تعزيز وحدة الصف العربى والإسلامى
أكد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق سعد الحريرى، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منذ توليه المسؤولية لقيادة المملكة، ساهم في تعزيز وحدة الصف العربى والإسلامى، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التى تواجه صعوبات وتحديات فى المرحلة الحالية، بدءاً من لاستعادة دورها الريادى بالمنطقة، ومروراً بالعراق الشقيق كى يستعيد وحدته واستقراره وسيادته ويتخطى مشاكله، إضافة إلى مبادرته بإطلاق عاصفة الحزم ضمن تحالف عربى واسع لمساعدة اليمن لاستعادة الشرعية.

وقال الحريرى خلال تهانيه التى رفعها للقيادة وأفراد الأسرة المالكة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 85 للمملكة، إن المسيرة التى خاضها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لتوحيد الجزيرة العربية، شكلت علامة فارقة ومحطة مفصلية في التاريخ الحديث للمنطقة العربية والإسلامية، وأسهمت فى إنهاء حالات الانقسام وأدت إلى نشأة المملكة بكيانها الحالي التي أصبحت دولة بارزة ومهمة وذات شأن ولها مكانتها وتأثيرها في مجرى الأحداث في المنطقة العربية والعالم وتمثل ثقلا سياسيا واقتصاديا على الصعيد الدولي.

وتناول الرئيس الحريرى الجهد المتواصل الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين للشعب السوري الذي يتعرض لأبشع جرائم القتل والتهجير على يد نظام بشار الأسد، ولإنهاء هذه المأساة ووقف معاناة السوريين، إضافة إلى التحركات والاتصالات لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتمكينه من الصمود لتحقيق هدفه الأسمى بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، داعيا الله عز وجل أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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مصر 365

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