السعودية تتعهد باستمرار المساعدات الإنسانية إلى اليمن لعشرات السنين

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك السفير عبد الله المعلمى، أن المساعدات الخليجية للشعب اليمنى ستستمر إلى عشرات السنين فى المستقبل، لافتا إلى وجود أفكار عن إقامة مشروعات تنموية واسعة فى اليمن.

جاء ذلك خلال كلمته مساء أمس فى ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء منظمات الإغاثة الإنسانية، وأوضح أن الاجتماع شهد اتفاقا فى الآراء حول جميع النقاط والمبادئ الأساسية بالعمل الإنسانى والإغاثى فى اليمن والواجب توافرها لحسن تنفيذهم لمهامهم.

وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو التشاور والتباحث والاستماع إلى الأفكار والأطروحات التى يمكن أن تقدم من جانب المنظمات الإنسانية ومراجعة الوضع الإنسانى فى اليمن والمساعدات التى قدمت حتى الآن والتى بلغت من المملكة وحدها أكثر من 500 مليون دولار، وهناك مبالغ كبيرة قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن قطر ومن غيرها من الدول.