الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 50 فلسطينيا داخل متنزه جنوب نابلس

حطم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين زجاج سيارة لمواطن فلسطينى من قرية الفندقومية جنوب جنين، فيما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى حافلة كانت تقل 50 فلسطينيا من جنين فى متنزه حوارة جنوب نابلس.

وذكر مصدر أمنى أن عشرات المستوطنين مارسوا أعمال العربدة على الطريق بين مدينتى قلقيلية ونابلس وحطموا زجاج سيارة لمواطن فلسطينى من قرية الفندقومية جنوب جنين.

وقال المصدر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى احتجزت حافلة كانت تقل 50 فلسطينيا من جنين داخل متنزه حوارة أثناء عودتهم من بيت لحم، وتم استجوابهم فى المكان بشكل استفزازى، قبل أن يتم السماح للمركبة بمواصلة سيرها نحو جنين.

من ناحية اخرى أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، بحالات اختناق وإغماء متفاوتة فى مواجهات بينهم وقوات الاحتلال الإسرائيلى على المدخل الشمالى لبلدة سنجل شمال محافظة رام الله والبيرة.

>وقال مواطن فلسطينى ويدعى عمر عصفور ـ الذى يقطن على مقربة من الشارع العام نابلس- رام الله والذى يفصل بلدتى سنجل عن ترمسعيا ـ أن جنود الاحتلال الإسرائيلى اشتبكوا مع الفلسطينيين الذين هبوا للدفاع عن البلدة بعد احتشاد المستوطنين.

وأضاف "لقد طالت قنابل الغاز عددا من المنازل بشكل مباشر، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق عديدة، وأكد أن حالة من الترقب والحذر تسود بلدة سنجل، وبلدة ترمسعيا المجاورة فى ظل الانتشار الكثيف لجنود الاحتلال الإسرائيلى ووجود عدد كبير من المستوطنين".

وفى تطور لاحق، هاجم المستوطنون منزل مواطن فلسطينى والواقع على الشارع الرئيسى فى سنجل مستخدمين الحجارة ما تسبب فى أضرار مادية فيه.

يأتى ذلك على خلفية مقتل مستوطن إسرائيلى وزوجته فى هجوم مسلح على سيارتهما قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة أمس.

من جانب أخر تحدى المواطنون الفلسطينيون الوافدون إلى المسجد الأقصى المبارك إجراءات الاحتلال الإسرائيلى المشددة فى القدس، وتجمعوا فى محيط أقرب نقطة منه تفصلهم عنه متاريس وحواجز عسكرية وشرطية على مقربة من بوابات البلدة القديمة، ويستعدون لأداء صلاة الجمعة فى الشوارع والطرقات.

وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلى، منذ ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، المواطنين الفلسطينيين ممن تقل أعمارهم عن الأربعين عاما من الدخول إلى القدس القديمة والتوجه إلى الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة برحابه الطاهرة، علما بأن الاحتلال فرض حصارا عسكريا محكما على القدس القديمة والأقصى المبارك منذ بداية عيد المظلة (العُرش) العبرى قبل خمسة أيام يمنع من خلاله المواطنين ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاما من الصلاة فى المسجد الأقصى.

واضطر مئات المواطنين لأداء صلاة فجر اليوم فى الشوارع والطرقات بالقرب من المتاريس الحديدية التى نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى لعرقلة دخول المواطنين للقدس القديمة والصلاة فى الأقصى.

وتشمل إجراءات الاحتلال الإسرائيلى إغلاق العديد من شوارع وطرقات المدينة المقدسة الرئيسية، والتى تجوبها دوريات الاحتلال العسكرية والشرطية، كما تحلق طائرة مروحية فى سماء المدينة جنبا إلى جنب منطاد رادارى استخبارى لمراقبة تحركات الفلسطينيين.

وفى خطوة متقدمة لحصار المسجد الأقصى، أوقفت شرطة الاحتلال الإسرائيلى فى ساعات متأخرة من مساء أمس حافلات تنقل المصلين من التجمعات السكانية من داخل أراضى 48 إلى القدس بنية الصلاة فى الأقصى المبارك.

>