فيرجسون يكشف أفضل 4 لاعبين دربهم.. ويصرح: لم أقل أن الباقين قمامة

رد السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق على مفسري كتابه "القيادة" الذي كشف فيه عن 4 لاعبين دربهم هم الأفضل.

وصنف فيرجسون الرباعي كريستيانو رونالدو وريان جيجز وبول سكولز وإريك كانتونا على أنه عالمي وكان يصنع الفارق دائما.

ونقلت بعض وسائل الإعلام بطريقة خاطئة ما ذكره فيرجسون في كتابه بقولهم إنه لم يدرب سوى 4 لاعبين رائعين فقط.

وأوضح بطل دوري أبطال أوروبا مرتين مع فريق الشياطين الحمر أنه لم يقصد أن باقي اللاعبين سيئين وإنما الرباعي المذكور كان سببا رئيسيا في انتصاراته.

وقال المدرب الإسكتلاندي لإذاعة (SiriusXM FC):"عندما تنظر إلى مسيرتي الممتدة لـ27 عاما كان لدي لاعبين رائعين وأخرين عظماء قادرين على صناعة الفارق".

وأضاف "إذن لم أقل إن هناك لاعبا كالقمامة. قلت إن جميعهم عظماء. لم يفز اللاعبون الأربعة بالدوري وحدهم بل القائمة كلها".