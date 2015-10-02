محافظ الجيزة: توصيل الكهرباء والغاز الطبيعي لمدينة الحرفيين

أعلن الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة، انتهاء إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروعين لإنشاء شبكة الكهرباء الداخلية لمدينة الحرفيين بطريق الفيوم وتغذية المدينة بالغاز الطبيعي باستثمارات 66 مليون جنيه.

وصرح العادلى بأنه تم إسناد المشروعين لشركات وطنية متخصصة للانتهاء من المرافق بالمدينة, مشيرا إلى أن مدة تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي 18 شهرا فيما تبلغ مدة التنفيذ لشبكة الكهرباء 24 شهرا.

جاءت تصريحات المحافظ عقب اجتماعه لمتابعة الموقف التنفيذي للمرافق بالمدينة مع اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ بحضور المهندسة هدى العوضي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع مدينة الحرفيين.

وأوضح العادلي أن المدينة تم إنشاؤها لنقل الورش الحرفية والصناعات المقلقة للراحة والمسببة للضوضاء والتلوث من مدينة الجيزة إلى المدينة الجديدة حفاظا على نظافة البيئة.

وأشار إلى أن المدينة تقع عند علامة الكيلو 36.5 وحتى الكيلو 38.5 أيمن طريق مصر الفيوم على مساحة 122 فدانا.

وأوضح نائب المحافظ أن المدينة يتم تغذيتها بالمياه من خزان مياه هضبة الأهرام بطول 18.6 كم, كما تم إسناد تنفيذ خط المياه المغذي للمدينة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 98%.

ولفت النائب إلى أن المخطط التفصيلي للمدينة يتضمن إنشاء مناطق للورش ومصانع صغيرة ومساحات استثمارية ومسابك وقطع مخصصة لإنشاء معارض ومراكز تدريب وورش حرفية ومناطق للخدمات.

أ ش أ