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لو عاوز تعملها.. تعرف على أنواع بالون المعدة والفرق بينها

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لو عاوز تعملها.. تعرف على أنواع بالون المعدة والفرق بينها لو عاوز تعملها.. تعرف على أنواع بالون المعدة والفرق بينها
أرسل قارئ يقول إنه يعانى من السمنة والوزن الزائد الذى يصل إلى حوالى 35 كيلوجراما، وقد نصحه البعض بإجراء عملية لتركيب بالون بالمعدة، وبعد البحث وجد أن هناك أنواعا مختلفة من بالون المعدة ويسال عن أفضلها؟

يجيب عن سؤاله استشارى امراض الجهاز الهضمى والمناظير بطب قصر العينى، الدكتور محمد أنور سليمان، ويقول: إن هناك نوعين فقط من الأنواع المعتمدة لبالون المعدة، وهما البالون الأمريكى والبالون الروسى.

والفارق بين النوعين ينحصر فى السعر والمدة التى يسمح للبالون ببقائها داخل المعدة، فالنوع الأمريكى هو الأغلى ثمنا ويستمر لفترة تمتد لتسعة أشهر متتالية، فيما لا يجب أن تتجاوز مدة بقاء البالون الروسى لأكثر من ستة أشهر ولذا فهى الأقل سعرا.

ولكن فيما يتعلق بالجودة والأمان والكفاءة، فلا يوجد أى فارق بين النوعين من تلك المعايير.

وكما يوضح أنور أن هناك العديد من الأنواع الاخرى كورية وصينية الصنع، والتى يحذر تماما الاستعانة بها فى عملية خسارة الوزن، فهى لا تتمتع بدرجة الأمان الكافية، وللأسف يقبل عليها البعض نظرا لرخص ثمنها.

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مصر 365