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أبو الغار: ندعم الدولة المصرية ونؤيد الرئيس فى قراراته الصحيحة

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أبو الغار: ندعم الدولة المصرية ونؤيد الرئيس فى قراراته الصحيحة أبو الغار: ندعم الدولة المصرية ونؤيد الرئيس فى قراراته الصحيحة
قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن الحزب يدعم الدولة المصرية ولن يسعى لإسقاطها أو عرقلتها، مشيرا إلى أن علاقة الحزب بالرئاسة واضحة فالحزب يؤيد الرئيس فيما نراه صحيحا من قرارات ونعارضه ونطلب تغيير قراره إذا رأينا ما يفعله خطأ.

وأضاف أبو الغار فى كلمته بافتتاح المؤتمر العام للحزب اليوم الجمعة لمقر نقابة الصحفيين أن الدولة المصرية حاليا بلا برلمان وبلا حكومة نتجت منه وبالتالى لا ينبغى أن نقف ضد الدولة المصرية مهما كانت الظروف بل ومهمتنا حاليا مساعدة الدولة فى استكمال مؤسساتها.

وعقب كلمة أبو الغار بدأ أعضاء الحزب بانتخاب 43 عضوا للهيئة العليا للحزب من بين 118 مرشحا، بالإضافة إلى عضو واحد فى منصب النائب الأول لرئيس الحزب والذى فاز به الدكتور زياد بهاء الدين بالتزكية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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