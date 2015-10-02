أبو الغار: ندعم الدولة المصرية ونؤيد الرئيس فى قراراته الصحيحة

قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن الحزب يدعم الدولة المصرية ولن يسعى لإسقاطها أو عرقلتها، مشيرا إلى أن علاقة الحزب بالرئاسة واضحة فالحزب يؤيد الرئيس فيما نراه صحيحا من قرارات ونعارضه ونطلب تغيير قراره إذا رأينا ما يفعله خطأ.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف أبو الغار فى كلمته بافتتاح المؤتمر العام للحزب اليوم الجمعة لمقر نقابة الصحفيين أن الدولة المصرية حاليا بلا برلمان وبلا حكومة نتجت منه وبالتالى لا ينبغى أن نقف ضد الدولة المصرية مهما كانت الظروف بل ومهمتنا حاليا مساعدة الدولة فى استكمال مؤسساتها.
وعقب كلمة أبو الغار بدأ أعضاء الحزب بانتخاب 43 عضوا للهيئة العليا للحزب من بين 118 مرشحا، بالإضافة إلى عضو واحد فى منصب النائب الأول لرئيس الحزب والذى فاز به الدكتور زياد بهاء الدين بالتزكية.
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