إغلاق المجال الجوى لمطار القاهرة ساعة ونصف بسبب التدريبات العسكرية

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، أن المجال الجوي لمطار القاهرة تم إغلاقه لمدة ساعة ونصف، بدءاً من ١١ صباحا وحتى الساعة 12 ونصف ظهرا، وذلك بسبب استمرار التدريبات العسكرية.

وأضافت المصادر، أنهم تلقوا تعليمات أن المجال الجوي لمطار القاهرة سيغلق بسبب تدريبات جوية عسكرية ، حيث تم التنسيق مع كافة السلطات العاملة بمطار القاهرة لتحديد موعد إقلاع وهبوط الطائرات في أوقات التدريبات وحتي لا تحدث تكدس داخل صالات السفر بالمطار.

- إعادة فتح المجال الجوى لمطار القاهرة بعد انتهاء التدريبات العسكرية