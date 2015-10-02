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مدرب إنجلترا: لا أحد يضمن مكانه في الفريق.. حتى روني ' الهداف التاريخي '

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مدرب إنجلترا: لا أحد يضمن مكانه في الفريق.. حتى روني ' الهداف التاريخي ' مدرب إنجلترا: لا أحد يضمن مكانه في الفريق.. حتى روني ' الهداف التاريخي '

قال روي هودسون مدرب إنجلترا إنه لا يوجد لاعبا يضمن مكانه في الفريق حتى الهداف التاريخي واين روني.

وتألق مهاجم مانشستر يونايتد مع منتخب الأسود الثلاثة منذ مباراته الدولية الأولى عام 2003 وأصبح الهداف الأكبر في تاريخ الفريق بتسجيله 50 هدفا.

وسجل صاحب الـ29 عاما سبعة أهداف ليقود منتخب بلده للتأهل رسميا لمنافسات يورو 2016 التي ستقام في فرنسا بالفوز في ثماني مباريات في التصفيات.

وأثنى هودسون على إمكانيات لاعب إيفرتون السابق مؤكدا "أنه سيستمر بنفس المستوى وسيستحق مكانه لكن لا يضمن لاعبا وجوده دائما مع الفريق".

وأضاف مدرب إنتر ميلان السابق للصحفيين "روني سيراني شخصا مخطئا للغاية إذا أخبرته بأن مكانه مضمونا".

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