فان جال: أختلف عن فينجر وفيرجسون لهذا السبب

قال لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إنه ليس من نوعية المدربين الذين يفضلون البقاء مع الفرق لفترة طويلة.

واعتبر المدرب الهولندي نفسه مختلفا عن أرسين فينجر مدرب أرسنال والسير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد.

ويقود المدرب الفرنسي فريق أرسنال منذ عام 1996 فيما درب فيرجسون فريق يونايتد لمدة 27 عاما.

وقال بطل دوري أبطال أوروبا 1995 مع أياكس الهولندي للصحفيين:"أنا أضع أهدافا لنفسي وكنت محظوظا برغبة الأندية والمنتخبات في التعاقد معي. أعتقد أن فينجر وفيرجسون نوعا أخر من المدربين".

وأضاف "دائما أريد المزيد. سوف أتقاعد يوما ما. دائما أفعل ما أقول. لقد وضعت دوما أهدافي وأعتقد أنني حدد هدفي الأخير أيضا".

وينتهي تعاقد مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق مع فريق الشياطين الحمر عام 2017.

وصرح قائد هولندا لبرونزية كأس العالم 2014 من قبل أن يونايتد سيكون الفريق الأخير في مسيرته التدريبية الممتدة منذ عام 1991.