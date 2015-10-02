إصابة حسين السيد في مران الأهلي.. والثنائي المصاب جاهز لمواجهة الزمالك في السوبر

قال سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي السابق إن الفريق قادر على الفوز بسهولة على ضيفه الأحد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الكونفدرالية.

وخسر الأهلي حامل اللقب لقاء الذهاب خارج ملعبه بهدف دون رد ويحتاج للفوز بفارق هدفين كي يتأهل للمباراة النهائية.

وتحدث اللاعب المتوج بدوري أبطال إفريقيا مع القلعة الحمراء عام 2001 عن مشكلة قد تقف عائقا أمام الأهلي في مواجهة أورلاندو.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com:"الأهلي لديه مشكلة ذاتية. لابد أن تعود له ثقته بنفسه وروح البطولة".

ويرى عبد الحفيظ أن "الأهلي بقدراته وشخصيته وتاريخه أكبر من أن يقف أمامه فريقا مثل أورلاندو".

وأعرب مساعد مدرب الأهلي السابق عن تخوفه من "خروج الفريق في آخر مرتين خسر فيهما ذهابا بنتيجة 1-0 أمام أهلي بني غازي الليبي والمغرب التطواني".

وأكد عبد الحفيظ أن "الأهلي قادر نظريا وعمليا على سحق أورلاندو وفقا شروط معينة. فالأخير ليس خصما تخشاه".