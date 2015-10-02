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وزير الطيران: وصول 44% من إجمالي الحجاج المصريين

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وزير الطيران: وصول 44% من إجمالي الحجاج المصريين وزير الطيران: وصول 44% من إجمالي الحجاج المصريين

ارشيفية

أكد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، حرص الوزارة وجميع الشركات التابعة لها، على نجاح مرحلة تفويج الحجاج من المطارات إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، وفقًا للخطة الموضوعة سلفًا، والتي تقوم على نقل أكبر عدد من الحجاج في أقل وقت ممكن بأعلى معدلات انتظام في مواعيد الإقلاع والهبوط، ودن تخلف للحقائب أو حدوث أية مشكلات ناتجة عن كثافة التشغيل.

وتصل نسبة الحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن بنهاية رحلات اليوم الجمعة، نحو 44% من إجمالي الحجاج المسافرين جوًا هذا العام على رحلات للطيران والخطوط السعودية وبعض الشركات الخاصة الأخرى.

وأضاف كمال أنه بنهاية رحلات اليوم، تكون رحلات مصر للطيران قد نقلت 31 ألف حاجًا، على 132 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة، كما تنقل رحلات الخطوط السعودية نحو 11500 حاجًا، على 56 رحلة جوية بخلاف رحلات شركات الطيران الخاصة.

وأشار الوزير إلى أن التنسيق مع وزارة الداخلية، لتواجد ضباط الجوازات لإنهاء إجراءات الحجاج، وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير أطباء من الحجر الصحي على الطائرات، ساهم بشكل كبير في تقليص الفترة الزمنية التي يستغرقها الحجاجلإنهاء إجراءات خروجهم من المطار في ظل التواجد الأمني المكثف والإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها أجهزة وشركات الوزارة.

 

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