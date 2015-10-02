الضربات الروسية دمرت مقر قيادة ومعسكر تدريب لداعش بسوريا

نقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الجمعة إن طائرات سوخوي-34 دمرت مقر قيادة ومعسكر تدريب تابعين لتنظيم داعش فى سوريا.

وأضاف متحدث باسم الوزراة أن الضربات دمرت بالكامل البنية التحتية فى منطقة سورية تستخدم لإعداد "الإرهابيين".

>و أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن 7 مدنيين على الأقل، من بينهم طفلان، قتلوا فى غارات روسية على محافظة إدلب (شمال غرب).

وذكر المرصد- حسبما أوردت قناة (العربية) الإخبارية- أن الغارات التى شنتها مقاتلات جوية روسية فى جبل الزاوية الخاضع لسيطرة جبهة النصرة وفصائل أخرى أدت إلى مقتل "أربعة مدنيين من بينهم طفل وامرأة.

وأشار إلى أنه من بين القتلى أيضا ثلاثة مدنيين، بينهم فتاة وامرأة فى غارات لهذه الطائرات فى بلدة الهبيط فى المحافظة نفسها.