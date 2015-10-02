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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الجمعة، بشكل محدود فى الأراضى الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت انطلاقا من موقع "كيسوفيم" العسكرى لمسافة محدودة شرق بلدة القرارة شرقى خان يونس، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط فى المنطقة وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى وبمساندة 4 دبابات تمركزت على تلال رملية قرب السياج الحدودى الفاصل.

وجاءت عملية التوغل عقب اعتقال قوات الاحتلال 7 شبان فلسطينيين تسللوا من غزة عبر الشريط الحدودى الفاصل إلى مستوطنة "أشكول" المحاذية لشرق خان يونس.

وأشار شهود عيان إلى أن جيش الاحتلال اعتقل الشبان السبعة بعد أن حاولت قوة من الأجهزة الأمنية فى غزة عرقلة دخولهم تجاه المواقع الإسرائيلية، غير أن القوة لم تستطع منعهم بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار صوبهم بشكل مكثف.
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