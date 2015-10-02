إصابة ٥ أشخاص واحتراق ٣ منازل إثر انفجار سيارة محملة بالأكسجين في الشرقية

انفجرت سيارة محملة بالأكسجين أثناء مرورها بقرية أهالى عزب بالشرقية، ما اسفر عن إصابة ٥ مواطنين بحروق مختلفة واشتعال النيران في ٣ منازل وانهيار أحدها .

وكان اللواء خالد يحيي مدير أمن الشرقية قد تلقى بلاغا من أهالي عزبة ماهر التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف مركز بلبيس يفيد بسماع دوي انفجار هائل وسط القرية .

وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية وتبين انفجار سيارة فنطاس محملة بالأكسجين وسط الكتلة السكنية ، ما نتج عنه إصابة ٥ مواطنين بحروق مختلفة ، وهم محمد السيد عوادة ١٨عاما ، ومحمد عبد الله سويلم ٥٣ عاما ، وطفلته جنا عامان ، وعزيزة محمد السيد ٥١ عاما ، وسعاد السيد عبد الحليم ٢٣ عاما ، كما اندلعت النيران في ٣ منازل وأدت لانهيار أحدها .

وتمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمنازل المجاورة ونقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي لعلاجهم، وتولت النيابة العامة التحقيق .مرورها.

أ ش أ