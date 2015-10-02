وزير الإسكان: بدء العد التنازلى لتشغيل محطة مياه ٦ أكتوبر

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعة عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى يتم تنفيذ بعضها وصيانة البعض الآخر، وذلك قبل حلول فصل الصيف بنحو ٩ أشهر.

تأتى على رأس تلك المشروعات، منظومة الصرف الصحى فى مدينة القاهرة الجديدة، وصيانة محطات الصرف الصحى، فى عدد من المحافظات، وانتهاء تنفيذ محطة مياه ٦ أكتوبر، التى ستحل أزمة المياه فى وسط الجيزة.

واستعرض الوزير، خلال اجتماعه مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم الانتهاء منها، ضمن منظومة متكاملة بمدينة القاهرة الجديدة، قبل حلول الصيف المقبل، بجانب استعراضه إنهاء صيانة عدد كبير من محطات الصرف الصحى على مستوى المحافظات، مع متابعة البرنامج الزمنى المضغوط لمحطة مياه ٦ أكتوبر، والمقرر بدء تشغيلها التجريبى خلال الشهر الجارى، التى ستساعد فى حل أزمة المياه بوسط الجيزة، مشددا على سرعة إنهاء الأعمال فى مختلف المشروعات وفق جداول زمنية محددة، قبل حلول فصل الصيف لعدم حدوث أزمة مجددا.