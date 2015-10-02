احتراق 3 منازل وإصابة 6 أشخاص فى انفجار تنك أوكسجين بقرية فى الشرقية

أسفر الانفجار الذى وقع، منذ قليل، بسيارة محملة بتنك صغير كانت تقف أمام أحد المنازل بقرية جلفينا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، عن نشوب حريق محدود بعدد 3 منازل إثر انفجار التنك واحتراق السيارة بالكامل.

ومن جانبه انتقل الرائد محمد غيث، رئيس مباحث بلبيس، لموقع الانفجار والأجهزة الأمنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفر الانفجار عن وقوع 6 إصابات بحروق وجروح، استقبل مستشفى بلبيس العام 3 منهم حالتهم مستقرة وهم سيدة وطفلة ورجل.

وكان قد تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقرية جلفينا التابعة لمركز بلبيس بوقوع انفجار، وأفاد شهود عيان أن الانفجار وقوع بسيارة محملة بتنك أوكسجين.