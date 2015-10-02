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وزير الطيران يعلن وصول 44% من الحجاج المصريين

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وزير الطيران يعلن وصول 44% من الحجاج المصريين وزير الطيران يعلن وصول 44% من الحجاج المصريين
أكد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، حرص الوزارة وجميع شركاتها التابعة على نجاح مرحلة تفويج الحجاج من المطارات إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، وفقاً للخطة الموضوعة سلفا، والتى تقوم على نقل أكبر عدد من الحجاج فى أقل وقت ممكن بأعلى معدلات انتظام فى مواعيد الإقلاع والهبوط ودون تخلف للحقائب أو حدوث أى مشكلات ناتجة عن كثافة التشغيل، حيث تصل نسبة الحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن بنهاية رحلات، اليوم الجمعة، نحو 44% من إجمالى الحجاج المسافرين جوا هذا العام على رحلات للطيران والخطوط السعودية وبعض الشركات الخاصة الأخرى.

وأضاف "كمال"، فى بيان له، أنه بنهاية رحلات اليوم الجمعة، تكون رحلات مصر للطيران قد نقلت 31 ألف حاج على 132 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة، كما تنقل رحلات الخطوط السعودية نحو 11500 حاج على 56 رحلة جوية بخلاف رحلات شركات الطيران الخاصة.

وأشار الوزير إلى أن التنسيق مع وزارة الداخلية لتواجد ضباط الجوازات لإنهاء إجراءات الحجاج، وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير أطباء من الحجر الصحى على الطائرات ساهم بشكل كبير فى تقليص الفترة الزمنية التى يستغرقها الحجاج لإنهاء إجراءات خروجهم من المطار فى ظل التواجد الأمنى المكثف والإجراءات الوقائية الاحترازية التى تتخذها أجهزة وشركات الوزارة للخروج بموسم حج ناجح.

وشدد الوزير على توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات المقدمة للحجاج خلال مرحلة العودة من رحلتهم المباركة بعد أداء مناسك الحج.

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مصر 365

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