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رئيس الوزراء يقرر تعيين محمد معيط مساعدا أول لوزير المالية

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رئيس الوزراء يقرر تعيين محمد معيط مساعدا أول لوزير المالية رئيس الوزراء يقرر تعيين محمد معيط مساعدا أول لوزير المالية
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا برقم 2584 لسنة 2015 بتعيين الدكتور محمد أحمد معيط، مساعدا أول لوزير المالية لشئون الخزانة العامة نقلا من منصبه الحالى كمساعد أول لوزير الصحة للشئون المالية والإدارية.

وكان الدكتور محمد معيط قد عمل مستشارا ثم مساعدا لوزير المالية خلال الفترة من 2007 حتى أبريل 2013 حين استقال من منصبه كمساعد لوزير المالية لخلافات مع الإخوان فى ذلك الوقت ثم عين قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الفترة من 2013 حتى يناير 2015.

الدكتور محمد معيط يعمل أستاذا بجامعة القاهرة وعمل بالجامعة الألمانية والجامعة الكندية والعديد من الجامعات المصرية، كما عمل بجامعة سيتى وجامعة برمنجهام بإنجلترا وجامعة جلاسجو بإسكتلندا.

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