القبض على فتاة وعاطل هاربين من 77 حكما قضائيا متنوعا فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية من القبض على فتاة وعاطل هاربين من 77 حكما قضائيا.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة له، بالقبض على (د.م.ح) 22 سنة بدون عمل مقيمة أبو بلح ــ دائرة مركز أبو صوير والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد 65 حكما قضائيا، بلغ إجمالى مدة العقوبة 20 سنة بتهم "سرقة، ضرب، خيانة أمانة".

كما تم ضبط (م.إ.م) 20 سنة عاطل مقيم قليوب - القليوبية والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 12 حكما قضائيا، بلغ إجمالى مدة العقوبة 15 سنة بتهم "سرقة، ضرب، تبديد".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهما المحاضر اللازمة بواقعة الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.