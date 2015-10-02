حبس 4 عاطلين ضُبط بحوزتهم كمية من الهيروين والحشيش بمدينة الخانكة والخصوص

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية بحبس 3 عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين المخدر بمدينة الخانكة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "أحمد.ط" 25 سنة بحوزته كمية من الهيروين المخدر تزن 34 جراما ومبلغ مالى 135 جنيها، و"محمد.ا" 23 سنة بحوزته 35 جرام هيروين ومبلغ ماليا 200 جنيه وهاتف محمول، و"أحمد.م" 20 سنة بحوزته 15 جراما من الهيروين المخدر "عاطلون".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

كما أمرت نيابة الخصوص برئاسة أحمد المسلمى بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بمدينة الخصوص.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص يفيد بتمكن النقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم من ضبط المتهم "حلمى.ع" 29 سنة عاطل، بحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن نحو 60 جراما ومبلغ مالى 220 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.