حريق بمخزن الأغذية بمستشفى الرحمانية بالبحيرة دون حدوث إصابات

اندلع، اليوم، حريق محدود داخل مخزن الأغذية بمستشفى الرحمانية العام بالبحيرة، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وتبين نشوب حريق بمخزن الأغذية بمستشفى الرحمانية ونتج عن ذلك احتراق محتويات بعض الأغذية والمنظفات.

وبمواجهة المسئول عن المخزن أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بثلاجة التبريد، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3733/2015 إدارى الرحمانية.