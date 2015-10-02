القبض على 7 بحوزتهم أسلحة غير مرخصة وطلقات نارية ببنى سويف والإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظتى الإسماعيلية وبنى سويف من ضبط 7 بحوزتهم أسلحة غير مرخصة وطلقات نارية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف صباح اليوم الجمعة بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن ورئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات.

كانت الحملة قد تمكنت من ضبط سليم. م. ع 59 سنة فلاح مقيم منشأة أبو صير مركز الواسطى وبحوزته 50 طلقة عيار 7,62×39، ونجله مهيدى 26 سنة عامل وبحوزته طبنجة 9 مم.

وضبطت الحملة عبد الرحمن.ع.ع 39 سنة عامل مقيم عزبة مثلجهان مركز سمسطا وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، وعلاء.خ.أ عامل مقيم طراد النيل - مركز الواسطى وبحوزته فرد خرطوش عيار 12.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وشنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع قسم مكافحة المخدرات حملة أمنية استهدفت عددا من الأقسام والمراكز وتمكنت من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد أحمد حماد رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بالاشتراك مع ضباط مباحث الإدارة بالقبض على كل من المدعو (م. أ.ج ) 51 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان بحوزته عدد ( 15 ) لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (1.5 كيلو جرام) ومبلغ مالى قدره ( 700 جنيه ) وتليفون محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمدعو (م. س. س) 39 سنة عاطل مقيم عزبة أبوبلح ــ دائرة المركز وبحوزته عدد ( 7 ) لفافات متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (1 كيلو جرام) ومبلغ مالى قدره 80 جنيها وتليفون محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. والمدعو (م. إ.م ) 28 سنة عاطل مقيم الجزيرة الخضراء ــ دائرة المركز وبحوزته عدد ( 3 ) لفافات متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (500 جرام) وتليفون محمول، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.