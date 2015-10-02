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حبس عاطل ضُبط بحوزته كمية من البانجو المخدر فى القليوبية

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حبس عاطل ضُبط بحوزته كمية من البانجو المخدر فى القليوبية حبس عاطل ضُبط بحوزته كمية من البانجو المخدر فى القليوبية
أمر محمد عبد المؤمن وكيل أول نيابة مركز طوخ بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى البانجو المخدر بطوخ.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد سعيد رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم "سيد.س" 27 سنة عاطل السابق اتهامه فى القضية رقم 14310 جنح مركز طوخ لسنة 2008 – سرقة وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى 75 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة سيد الشنوفى مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365