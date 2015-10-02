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الاحتلال يمنع من تقل أعمارهم عن 50 عاما من أداء صلاة الفجر بالأقصى

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الاحتلال يمنع من تقل أعمارهم عن 50 عاما من أداء صلاة الفجر بالأقصى الاحتلال يمنع من تقل أعمارهم عن 50 عاما من أداء صلاة الفجر بالأقصى
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الجمعة الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلى هذه القيود العمرية منذ مساء الأحد الماضى أى لليوم السادس على التوالى تزامنا مع بدء ما يسمى "عيد العرش" أو "المظلة" التوراتى، ما أجبر المواطنين على أداء صلاتهم عند بوابات الأقصى فى أزقة البلدة القديمة من القدس.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسوانى أن الاحتلال الإسرائيلى يطبق التقسيم الزمانى للمسجد الأقصى المبارك بمنع دخول المسلمين إليه والسماح لاقتحامه من قبل المستوطنين فى أعيادهم.

ورجح الشيخ الكسوانى أن تستمر قيود الاحتلال بمنع الرجال دون الخمسين عاما حتى يوم الإثنين القادم لحين انتهاء العيد اليهودى، ما يعنى اضطرار المواطنين الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة فى الشوارع والطرقات والأحياء المحيطة بالحرم القدسى الشريف.
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