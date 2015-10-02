تعرفى إيه عن المشيمة المنخفضة وتأثيرها على الحمل؟

أرسلت قارئة تقول إنها حامل فى الشهر الخامس، ومنذ ثلاثة أسابيع أصيبت بنزيف دموى بسيط، وقد أخبرها الطبيب بعد الكشف والسونار أنها تعانى من المشيمة المنخفضة، ونصحها بالتزام الراحة التامة، وتسأل القارئة عن إمكانية عودة المشيمة إلى موضعها الطبيعى فى حالة التزامها بالراحة طوال الشهور التالية للحمل؟

يجيب عن سؤالها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم، موضحا أن المشيمة المنخفضة حالة تتعرض لها بعض النساء فى فترة الحمل، ولكنها تستمر الى نهايته.

كما يوضح جورج يواقيم أن التعليمات التى تتلقاها النساء فى فترة الحمل كالالتزام بالراحة التامة ومراقبة الإفرازات المهبلية والتأكد تماما من خلوها من قطرات الدم (التى تعد دليلا على تعرض المرأة للخطورة)، وجميع تلك التعليمات والنصائح تكون بغرض الحفاظ على الحمل وعدم تدهور الحالة للمراحل الخطرة.

كما يؤكد جورج أن عودة المشيمة المنخفضة إلى موضعها الطبيعى، أمر غير وارد فهى تعد درجة من درجات العيوب الخلقية، ولكنها تنحصر فى حمل واحد ولا يعنى الأمر تكرارها فى مرات الحمل التالية.

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