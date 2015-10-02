رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يشكل لجنة شباب الأعمال للدورة الجديدة

قام أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور أحمد صبحى حميدو رئيس اللجنة الاقتصادية لشباب الأعمال، بتشكيل مجلس إدارة اللجنة للدورة 2015 -2019، والتى يرأسها حميدو، وتم تعيين ماهر مصطفى صقر نائباً له.

وضمت أسماء أعضاء اللجنة المشكلة المهندس محمد فتح الله، والدكتورة مى النحراوى والمهندس محمود قنديل ومى النجار ومحمد مطراش ونيفين الصغير ومحمود الغنام وأميرة الديب وأحمد إسماعيل العادلى.

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