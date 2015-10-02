أخبار عاجلة

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إذاعة شمال سيناء تفتح ملف هموم الشارع السيناوى فى "الفقرة المفتوحة"

Google+ Print
إذاعة شمال سيناء تفتح ملف هموم الشارع السيناوى فى "الفقرة المفتوحة" إذاعة شمال سيناء تفتح ملف هموم الشارع السيناوى فى "الفقرة المفتوحة"
بدأت إذاعة شمال سيناء فى مناقشة قضايا خدمية جديدة فى فقرة مفتوحة تذاع على الهواء كل يوم اثنين.

وقال الإذاعى "وائل عبد الرازق" مقدم الفقرة إن مدتها ساعة من 12-13 ظهرا تذاع على الهواء، وتناقش ما يهم المجتمع والشارع السيناوى على سبيل المثال ناقشت الفترة المفتوحة الأسبوعين الماضيين موضوعات إزالة الأكشاك من محيط المدارس والبدائل لأصحاب الأكشاك والتلاميذ أيضا فترة مفتوحة بعنوان شوارع بلدنا عن سوء حالة الشوارع فى مدينة العريش والمطبات الصناعية العشوائية ويناقش البرنامج الأسبوع القادم مشكلة نقص المياه فى مدينة العريش واتجاه المواطنين لحفر الآبار لتوفير احتياجاتهم من المياه مما يهدد مخزون المياه الجوفية فى مدينة العريش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365