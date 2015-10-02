إذاعة شمال سيناء تفتح ملف هموم الشارع السيناوى فى "الفقرة المفتوحة"

بدأت إذاعة شمال سيناء فى مناقشة قضايا خدمية جديدة فى فقرة مفتوحة تذاع على الهواء كل يوم اثنين.

وقال الإذاعى "وائل عبد الرازق" مقدم الفقرة إن مدتها ساعة من 12-13 ظهرا تذاع على الهواء، وتناقش ما يهم المجتمع والشارع السيناوى على سبيل المثال ناقشت الفترة المفتوحة الأسبوعين الماضيين موضوعات إزالة الأكشاك من محيط المدارس والبدائل لأصحاب الأكشاك والتلاميذ أيضا فترة مفتوحة بعنوان شوارع بلدنا عن سوء حالة الشوارع فى مدينة العريش والمطبات الصناعية العشوائية ويناقش البرنامج الأسبوع القادم مشكلة نقص المياه فى مدينة العريش واتجاه المواطنين لحفر الآبار لتوفير احتياجاتهم من المياه مما يهدد مخزون المياه الجوفية فى مدينة العريش.