أهالى شمال سيناء يطالبون بتوفير أطباء لمستشفى العريش العام

طالب عدد من أهالى شمال سيناء وزير الصحة بالتدخل لإنقاذ مستشفى العريش العام من النقص حاد فى التخصصات الطبية المختلفة والذى أثر على سير العمل بهذا المستشفى فى الآونة الأخيرة.

يأتى ذلك، عقب بلوغ عدد من كبار الأطباء المتخصصين السن القانونية، حيث يعد هذا المستشفى الوحيد بالمحافظة المجهز والذى يتم يوميا تحويل حالات إصابات له من مختلف أنحاء المحافظة نظرا لما تشهده المحافظة من أحداث يومية.

كشفت مصادر بالمستشفى "لليوم السابع" أن مذكرات متتالية أرسلتها إدارة المستشفى لمحافظ شمال سيناء للتدخل لدى وزير الصحة لإنقاذ المستشفى الذى يعد أحد أفضل مستشفيات الجمهورية ويحتوى على تجهيزات طبية ولكنه بات يفتقر لوجود أطباء ويعتمد على أطباء زائرين بين الحين والآخر.

وقال "حجاج الصعيدى" أحد المسئولين بمكتب العلاقات الإنسانية بالمستشفى ـ وهو مكتب يضم متطوعين لمساعدة المرضى من الأهالى ـ إن المستشفى بحاجة ماسة وعاجلة إلى أطباء عناية مركزة وأطباء تميز، وأطباء طوارئ ونواب جراحة وأخصائى عظام وممرضين.

كان مستشفى العريش قد أعلن الشهر الماضى عن افتتاح قسم الأطفال الجديد بتكلفة وصلت إلى 200 ألف جنيه، وهى تبرعات بجهود ذاتية لرجال أعمال بشمال سيناء، وهو مجهز بتجهيزات عالية من شاشات عرض 32 بوصة وتكييف هوائى وصواعق ناموس وستائر حائط ولوحات إرشادية، وأماكن انتظار ووسائل ترفيهية للأطفال.

كما قرر اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، تشكيل مكتب من الشباب المتطوعين يعمل كنقطة اتصال بالمحافظة داخل المستشفى العام ويقوم عمله بالتعامل مع كافة الحالات الإنسانية داخل المستشفى، وخدمة المواطنين وتلقى الشكاوى الخاصة بهم من المصابين والقتلى فى الأحداث التى تشهدها المحافظة، ويضم المكتب كلا من هشام عودة، وأحمد النوسانى، وسناء جلبانة، وعلى صابر، ومحمد حجاج.