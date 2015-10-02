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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة المحال المخالفة للنشاط والتراخيص بمدينة العبور

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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة المحال المخالفة للنشاط والتراخيص بمدينة العبور بالصور.. حملة مكبرة لإزالة المحال المخالفة للنشاط والتراخيص بمدينة العبور
شن جهاز مدينة العبور، حملة إزالات مكبرة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وشرطة التعمير، لمحال مخالفة للنشاط والتراخيص، وذلك فى إطار جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحفاظ على الطابع المعمارى، والمظهر الجمالى، والانضباط، بالمدن الجديدة.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، فى تصريحات صحفية، إنه تم توفير القوة اللازمة لتنفيذ (7) قرارات إزالة وغلق لمحال، مقامة بالدور الأرضى، لقطع مخططة سكنيا، فى الحى الأول بالمدينة، وذلك بالمخالفة للنشاط المخصص من أجله، وكذا بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة طبقا لقانون 119 لسنة 2008.

وأكد "غنيم" أن الإزالات تتم فى إطار المنشور الوزارى رقم (1) لسنة (2014) الذى ينص على أنه "فى إطار الحفاظ على الطابع المعمارى، والمظهر الجمالى للمدن الجديدة، على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، اتخاذ كافة الإجراءات، والتدابير اللازمة لوقف أى تعديات، أو مخالفات بالمدن الجديدة، والقيام فورا بإزالة كافة التعديات، والمخالفات القائمة لإعادة المظهر الجمالى للمدن الجديدة".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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