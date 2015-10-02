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محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر الحادى عشر لطب الجهاز الحركى

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محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر الحادى عشر لطب الجهاز الحركى محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر الحادى عشر لطب الجهاز الحركى
شهد اليوم هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، افتتاح المؤتمر الحادى عشر لطب الجهاز الحركى والتأهيل لدول حوض البحر المتوسط الذى يقام تحت شعار "الإعاقة الحركية؛ طرق تجربتها وعلاجها" تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية بفندق هيلتون الكورنيش.

وأكد المسيرى أن الإسكندرية تعد من أكبر الصروح الطبية فى ، وتمنى التوفيق والنجاح للمؤتمر.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر يقام فى الفترة من 2 - 4 أكتوبر 2015 بفندق هيلتون كورنيش الإسكندرية، ويشارك فيه أساتذة من كل دول الحوض البحر المتوسط العربية والأوروبية ومنها حوالى 14 دولة أوروبية مشاركة، لنقل الخبرات بين الأطباء المصريين والأجانب، ويهدف المؤتمر إلى تدريب الأطباء فى ورش عمل على علاج أمراض الجهاز الحركى.

جاء ذلك بحضور د. أحمد عبد العزيز نائب وزير الصحة، ود. طارق شفشق رئيس المؤتمر، ود/ نجلاء جاد الله رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى، ود. جورج مانويل لاينز رئيس منتدى دول حوض البحر المتوسط للطب الطبيعى والتأهيل.

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