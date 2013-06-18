الانسداد المعوى يسبب انفجار القولون

انفجار القولون العصبى.. مشكلة يعانى منها بعض الحالات التى تتعرض لبعض الأسباب المرضية، وهى حالة نادرة الحدوث ولكنها خطيرة فى نفس الوقت ولابد من علاجها عن طريق طبيب جيد ومتخصص يكتشف حالة الانفجار فى القولون.

وقال الدكتور محمد المغاورى عبده استشارى الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، إن حالة انفجار القولون لدى الإنسان هى حالة خطيرة يجب استكشافها بمهارة لندرة حدوثها ويقوم الطبيب فى هذه الحالة بعمل تنظيف كامل للبطن فى البداية من الغازات والبراز المتراكم لدى المريض فى القولون ويتخلص من كل الرواسب تماما وبعد ذلك يقوم بإجراء جراحة لاستئصال الجزء المنفجر فى القولون وبعد ذلك يختار حلا من اثنين إما أن يقوم بعمل إعادة توصيل للأمعاء مرة أخرى أو يقوم بعمل تحويله أو تغيير مسار لفتحة الإخراج خارج جدار البطن.

وأضاف الدكتور محمد أن السبب فى انفجار القولون بهذه الطريقة بسبب الالتهاب الذى أصاب الغشاء البريتونى فى البطن مما يجعل المريض يشعر بعد أيام من توقف حركة الأمعاء بألم قوى فى البطن والأمعاء مع عدم القدرة على التصرف فى الأمر ولا يستطيع أغلب المرضى حينها إلا بالتقيؤ بكثرة لعدم الاحتمال ولتوقف حركة الأمعاء. وتحدث فى الأغلب عندما يصاب المريض بنوع من الانسداد المعوى لمدة طويلة من الوقت مما يؤدى إلى الضغط الزائد على القولون إلى أن ينفجر.