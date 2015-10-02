رويترز: مئات الجنود الإيرانيين وصلوا سوريا للمشاركة في “هجوم بري كبير”

وصل مئات الجنود الإيرانيين إلى سوريا للانضمام إلى هجوم بري كبير لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد،حسب ما ذكر مصدران لبنانيان، الخميس، وفقًا لما ذكرته “سكاي نيوز عربية”.

وقال المصدران لـ”رويترز” إن مئات الجنود الإيرانيين وصلوا إلى سوريا في الأيام العشرة الأخيرة مع أسلحة لشن هجوم بري كبير، و”سيدعمهم أيضا حلفاؤهم من حزب الله اللبناني الشيعي ومقاتلين شيعة من العراق بينما سيقدم الروس دعما جويا”.

وقال أحد المصدرين “طليعة القوات البرية الإيرانية بدأت الوصول في سوريا: جنود وضباط للمشاركة بوجه خاص في هذه المعركة. إنهم ليسوا مستشارين.. نعني مئات مع معداتهم وأسلحتهم. وسيتبعهم المزيد”.

والتدخل الإيراني ليس جديدا في سوريا لكن إيفاد قوات كبيرة تزامن مع بدء حملة عسكرية روسية لدعم نظام الرئيس بشار الأسد، في محاولة من حلفائه لمنع انهيار سلطته.