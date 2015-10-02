أخبار عاجلة

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رويترز: مئات الجنود الإيرانيين وصلوا سوريا للمشاركة في “هجوم بري كبير”

Google+ Print
رويترز: مئات الجنود الإيرانيين وصلوا سوريا للمشاركة في “هجوم بري كبير” رويترز: مئات الجنود الإيرانيين وصلوا سوريا للمشاركة في “هجوم بري كبير”

عناصر من الحرس الثوري الإيراني “أرشيفية”

وصل مئات الجنود الإيرانيين إلى سوريا للانضمام إلى هجوم بري كبير لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد،حسب ما ذكر مصدران لبنانيان، الخميس، وفقًا لما ذكرته “سكاي نيوز عربية”.

وقال المصدران لـ”رويترز” إن مئات الجنود الإيرانيين وصلوا إلى سوريا في الأيام العشرة الأخيرة مع أسلحة لشن هجوم بري كبير، و”سيدعمهم أيضا حلفاؤهم من حزب الله اللبناني الشيعي ومقاتلين شيعة من العراق بينما سيقدم الروس دعما جويا”.

وقال أحد المصدرين “طليعة القوات البرية الإيرانية بدأت الوصول في سوريا: جنود وضباط للمشاركة بوجه خاص في هذه المعركة. إنهم ليسوا مستشارين.. نعني مئات مع معداتهم وأسلحتهم. وسيتبعهم المزيد”.

والتدخل الإيراني ليس جديدا في سوريا لكن إيفاد قوات كبيرة تزامن مع بدء حملة عسكرية روسية لدعم نظام الرئيس بشار الأسد، في محاولة من حلفائه لمنع انهيار سلطته.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا