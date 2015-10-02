رئيس النجم: الزمالك عالمي.. والمباراة بين أفضل فريقين في إفريقيا

أشاد رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي بالطفرة الإنشائية بنادي الزمالك مؤكدا أن مباراة السبت هي بين الفريقين الأفضل في القارة.

ويستضيف الزمالك بطل مصر فريق النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية وتنتظره مهمة صعبة بعد الخسارة ذهابا في سوسو بخمسة أهداف مقابل هدف.

وشكر رضا مسؤولي الزمالك على الاستقبال الطيب واصفا الأخير بأنه لا يقل عن الأندية العالمية وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للقلعة البيضاء وشدد على أن المتأهل من المباراة سيحقق لقب المسابقة التي فاز بها الأهلي العام الماضي.

وينتظر الفائز المتأهل من مواجهة الأهلي حامل اللقب وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والتي تفوق فيها الأخير ذهابا بهدف دون رد على ملعبه.

وتمنى رضا أن "تخرج المباراة بشكل طيب في إطار من الروح الرياضية بين أفضل ناديين في إفريقيا".