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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية
تمكنت مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "كباس" بقصد الدفاع عن النفس.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه النقباء عبد الرءوف شاهين وأحمد ثروت وإسلام مشهور، بالقبض على المدعو (ع. م. م) 22 سنة عاطل مقيم شارع الدقهلية ــ دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى "كباس"، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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